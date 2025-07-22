4. hasat yapıldı! Yağından, kokusundan ve çiçeğinden faydalanıyorlar

Kayseri'de geçen yıl başlatılan 38 bin metrekare alanda 20 bin lavantanın yer aldığı ‘Lavanta Bahçesi'nde 4. hasat yapıldı. Vatandaşlar bitkinin yağından, çiçeğinden ve kokusundan ayrı ayrı faydalandıklarını belirtti.

Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki 2021 yılında oluşturulan ‘Lavanta Bahçesi'nde ürünlerin hasadı yapıldı. 4 yıl önce çiftçilere örnek olması için oluşturulan alandaki lavantaların çiçeğinden, kokusundan ve yağından faydalanmak istediklerini kaydeden Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Eğitmeni Ali Oğuz, Lavanta Bahçesi'nin Kayserililer tarafından da çok sevildiğini kaydetti.

KOKUSUNDAN DA ÇİÇEĞİNDEN DE YARARLANILIYOR

"Kayseri'nin iklimi değişiyor. Biz de çiftçilerimize örnek olsun diye 38 bin metrekare alanımıza 20 bin fide şeklinde lavantalarımızı diktik" diyen Oğuz şöyle devam etti:

"Çünkü uzun yıllar sürebilecek bir bitki. 2021 yılında başladık, bu yıl 4. hasadımızı yapacağız. Burada hem Erkilet halkına hem de Kayseri'ye görsel bir şölen sunmak istedik. Lavantanın kokusundan, çiçeğinden, yağından faydalanmalarını istedik. Dış çekime gelip fotoğraf çektirenler çok, yağını kullananlar çok. Bu yıl hasadımızı Yediveren Bayan Kooperatifimize vereceğiz. Hem bayan kooperatifinin kalkınması için, hem çiftçilerimizin kalkınması için elimizden gelen desteği yapıyoruz. Onlar da gerek yağını çıkartarak, endüstriyel bir şirketle anlaşıp kolonyalarını yaptırarak veya buket halinde çiçek olarak değerlendirebilirler" dedi.

"SİNEKLERE KARŞI SAVUNMA SİSTEMİ VAR"

Vatandaşların hem kokusundan hem de görselliğinden memnun olduklarını da sözlerine ekleyen Oğuz; "Vatandaşlarımız hem kokusundan hem görsel şöleninden çok memnun. Bir de sineklere karşı savunma sistemi olduğu için etrafta sinek nadir bulabilirsiniz. Onun için yakın çevre bu uygulamadan çok memnun" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ALANDA FAYDASI VAR"

Lavantanın birçok soruna iyi geldiğini öğrendikten sonra faydalanmak için bahçeye gelerek topladığını ifade eden Mükremin Özlü ise; "TOKİ mahallesinde oturuyorum, uyku problemim vardı. Uyku problemine en iyi gelebilecek bitkileri araştırırken lavantanın çok iyi geldiğini, bulunduğumuz ortamdaki havayı temizlediğini duymuştum. Erkilet'te Lavanta Bahçesi olduğunu öğrendim. Zaman zaman buraya gelip topluyorum. Bugün de hasat zamanına denk gelmişiz.

Toplayıp evime götüreceğim. Uyku problemim olduğu zaman yine lavantayı odamda kullanacağım. Sadece uyku problemiyle kalmıyor; lavantanın faydalarını araştırırken birçok şeyde faydası olduğunu öğrendim. Stresi azaltması, bulunduğu ortama böceklerin yaklaşmaması, saç derisine iyi geldiğini öğrendim. Cilt bakımı için de kullanılıyormuş. Faydalanmak için geldim, lavantayı topladım. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.