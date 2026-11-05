Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesine tünel yapıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesine tünel yapıldı
Başlık Resmi4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesine tünel yapıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde 2024 yılında 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla Karadeniz Sahil Yolu'nda yapımına başlanan tünel tamamlanarak trafiğe açıldı.

Kaydet
|

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 8 Aralık 2024'te meydana gelen heyelanda, Giresunlu 4 gencin bulunduğu otomobil toprak altında kalmıştı. Araçta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, 36 saat süren çalışmaların ardından çıkarılmıştı. Heyelanın ardından bölgede yapılan incelemelerde, yamaçtaki riskin devam etmesi ve riskli alanın tamamen temizlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle ulaşımın tünelle sağlanmasına karar verildi.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kazı, dolgu ve altyapı imalatları gerçekleştirildi. Heyelan riski bulunan kesimde ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla inşa edilen tünelde çalışmalar tamamlandı.

4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesine tünel yapıldı
Başlık Resmi4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesine tünel yapıldı

TÜNEL AÇILDI

Tünelin dün gece itibarıyla hizmete açılmasıyla araç geçişleri yeni güzergâhtan sağlanmaya başlandı. Çift tüplü aç-kapa tünel projesinde çalışmalar sürerken, tamamlanan bölüm dün gece itibarıyla araç geçişlerine açıldı. Böylece ulaşım, tünelin hizmete alınan bölümünden sağlanmaya başlandı.

4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesine tünel yapıldı
Başlık Resmi4 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesine tünel yapıldı

Türkiye ile Gürcistan arasındaki uluslararası taşımacılık açısından da önem taşıyan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki projenin tamamlanmasıyla, heyelan kaynaklı ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi ve sürücülere daha güvenli ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arhavi
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.