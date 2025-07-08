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Haberler > Yaşam > 55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi! 12. defada başardı

55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi! 12. defada başardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi! 12. defada başardı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta yaşayan 55 yaşındaki Hülya Sungur, iki defa dosya yakmasına rağmen 12. denemesinde direksiyon sınavını geçerek ehliyetine kavuştu.

Tokat'ta ehliyet almak için bir sürücü kursuna kayıt yaptıran Hülya Sungur, 11 direksiyon sınavında başarısız olarak iki defa dosya yaktı. Pes etmeyen Sungur, yeni dosya açtırıp 12. denemesinde sınavı hatasız şekilde geçerek ehliyet almaya hak kazandı.

Sungur'un azmi ve kararlılığı, aynı yoldan geçen birçok adaya da ilham kaynağı oldu.

55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi! 12. defada başardı - 1. Resim

"PES ETMEDİM"

Sınav sürecinde birçok zorlukla karşılaştığını ancak hiçbir zaman umudunu yitirmediğini belirten Hülya Sungur şunları söyledi:

"Üçüncü dosyamda 12. seferde ehliyeti aldım. Pes etmedim, devam ettim. Eşim çok destek oldu. Her kalmamda pes etmek yok dedi. Kaldığımda eve çok ağlayarak gittim. Sonunda başardım. Hocam da hep destek oldu. Hocam da pes etmek yok dedi. Beraber başardık"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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