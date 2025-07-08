55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi! 12. defada başardı

Tokat'ta yaşayan 55 yaşındaki Hülya Sungur, iki defa dosya yakmasına rağmen 12. denemesinde direksiyon sınavını geçerek ehliyetine kavuştu.

Tokat'ta ehliyet almak için bir sürücü kursuna kayıt yaptıran Hülya Sungur, 11 direksiyon sınavında başarısız olarak iki defa dosya yaktı. Pes etmeyen Sungur, yeni dosya açtırıp 12. denemesinde sınavı hatasız şekilde geçerek ehliyet almaya hak kazandı.

Sungur'un azmi ve kararlılığı, aynı yoldan geçen birçok adaya da ilham kaynağı oldu.

"PES ETMEDİM"

Sınav sürecinde birçok zorlukla karşılaştığını ancak hiçbir zaman umudunu yitirmediğini belirten Hülya Sungur şunları söyledi: