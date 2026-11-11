Lise ikinci sınıfta fizik ve kimya derslerini yapamadığı için okulu bırakan Nursel Seval, 71 yaşında diploma almak için açık liseye başvurdu. 55 yıl sonra yarım kalan hayalini gerçekleştirmek isteyen Seval “Allah'ın yardımıyla inşallah lise diplomamı almış olurum” dedi.

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1971 yılında Düzce Lisesi’nde eğitim hayatına başlayan 71 yaşındaki Nursel Seval, fizik ve kimya derslerinde başaralı olamadığı için okulu bırakma kararı aldı.

Lise ikinci sınıftan sonra okulunu bırakan Seval, evlendi bir kız çocuğu sahibi oldu. Yarım kalan eğitimini tamamlamak isteyen Seval, 55 yıl sonra okul sıralarına yeniden oturmak için bir adım attı.

Kızının ve torunlarının desteğiyle Düzce Halk Eğitimi Merkezi’ne başvuran Seval, açık lise kaydını yaptırarak yeniden öğrenci olarak sıralara geri döndü.

55 yıl sonra diploma alacak! Yarım kalan hayali için 71 yaşında sıralara döndü

“İNŞALLAH DİPLOMAMI ALMIŞ OLURUM”

Nursel Seval, şöyle konuştu:

“Fizik ve kimyada başarılı olamadım. Kızdım, bıraktım. Liseyi bıraktım diye annem ve babam da bana kızmadı. Uzun aradan sonra yeniden eğitime dönmeyi uzun zamandır düşünüyordum. Ancak araya evlilik ve başka işler girdi. Yakın zamanda yeniden aklıma geldi. Eksikliğini hissetmemek için araştırdık ve Halk Eğitimi Merkezi'ne geldik. Allah'ın yardımıyla inşallah lise diplomamı almış olurum. Lise bittikten sonra üniversiteyi henüz düşünmedim. Artık yaş da geçti ama önce liseyi bitirebilirsem sonrasını düşüneceğim."

55 yıl sonra diploma alacak! Yarım kalan hayali için 71 yaşında sıralara döndü

“DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIK”

Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Yalçın ise Seval’in aldığı kararın örnek olacak nitelikte olduğunu belirterek "Teyzemizin 71 yaşında kurumumuza gelip açık liseye kaydını yaptırınca bizim için ilginç bir durum ortaya çıktı. Daha önce karşılaştığımız bir durum değildi. Bizde buna sevindik. Öğrenme isteğinin halen devam etmesi bu konuda azimli olması herkese örnek olacak nitelikte" diye konuştu.

55 yıl sonra diploma alacak! Yarım kalan hayali için 71 yaşında sıralara döndü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Düzce Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDüzce

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