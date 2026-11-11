Meme kaşıntısıyla doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı! “Erkeklerde olur mu diye şaşırdım”

"ŞAŞIRDIM, ERKEKLERDE MEME KANSERİ OLUR MU DİYE"

‘İlk sağ memede bir kaşıntı oldu' diyerek sözlerine başlayan Güngör, "Önce ciddiye almadım, erkeklerde ergenlik çağında olur ya 1-2 ay sonra orada bir sertleşme, kitle oluşmaya başlamış. Fark edince derler ya ‘Tanıda geç kalmayın, erken teşhis çok önemli' diye bir muayene olayım dedim. Biyopsi vs. yapıldı, 20 gün içerisinde çok sağlıklı bir hale geldim. Meme kanseri deyince şaşırdım, erkeklerde meme kanseri olur mu diye, duymadığım bir şey bu. Erkekler kendilerine konduramıyorlar, sertlik vs. olunca ciddiye almıyoruz, nasıl olsa geçer diyoruz fakat böyle değilmiş. Ne kadar erken tanı konulursa tedavisi daha kolaylaşıyor. Bayan kuaförüyüm, kendim de konduramamıştım. Meme kanseriyim demeye biraz çekiniyor insan, erkeklerde olmayacağını düşündüğü için ‘Aaa erkeklerde olur muymuş?' diye soruyorlar. Kişilerin memelerinde herhangi bir sertlik, sıkılık olduğu zaman mutlaka ihmal etmeden doktorlarından bir randevu alıp kontrol ettirmeleri gerekiyor" dedi.