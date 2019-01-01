Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma sarf ediyor. Şu ana kadar çığ altında kimsenin kalmadığı öğrenildi.
Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü
01.01.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü. Ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma sarf ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,Şırnak,çığ düşmesi,
596201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596201.aspx
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