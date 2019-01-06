Niğde’de bir vatandaş, Terminal Caddesi üzerindeki bir markete eşekle gelerek alışveriş yaptı. Eşeği ile reyonları gezen vatandaşı diğer müşteriler cep telefonu ile görüntüledi. Alışverişi tamamlayan vatandaş, poşet parası vermemek için aldıkları ürünleri eşeğin heybesine koydu.
Niğde'de görenler şaştı kaldı! Markete eşekle geldi, poşet yerine heybeyi kullandı
06.01.2019 - 19:24 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de 25 kuruşa satılan poşete para vermek istemeyen bir vatandaş, eşekle markete girdi, aldıklarını hayvanın heybesine koydu.
Etiketler : Niğde,
596947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596947.aspx
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