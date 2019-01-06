Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde’de bir vatandaş, Terminal Caddesi üzerindeki bir markete eşekle gelerek alışveriş yaptı. Eşeği ile reyonları gezen vatandaşı diğer müşteriler cep telefonu ile görüntüledi. Alışverişi tamamlayan vatandaş, poşet parası vermemek için aldıkları ürünleri eşeğin heybesine koydu.