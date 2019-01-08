Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir nakliyat firmasına ait işyerine giren hırsızlar, işyerinde bulunan ve içerisinde para olduğu öğrenilen para kasasını ve park halindeki lüks otomobili çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli aranıyor.