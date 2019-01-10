Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşan Türkler, büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Sitede, hastanede muayene olan bir kadının gizli kameraya alınmış görüntüleri paylaşıldı. Videodaki doktor ve hastanın Türkçe konuştuğunu fark edenler, yabancı rumuzlu hesabı incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, görüntülerin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalındaki bir muayene odasında çekildiği belirlendi. Hesapta buna benzer birçok görüntü ve fotoğraf olduğu, hatta paylaşılan kadınların açık isimlerinin yazdığı görüldü.

Söz konusu paylaşımların içinde kendisini gören kadın hastalardan biri, İstanbul Yeşilyurt'taki Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne giderek meme kanseri muayenesi olduğu doktor E.B.Ç. hakkında şikâyette bulundu. Genç kadın “4 Ocak’ta muayane oldum. Doktor kapıyı kilitlemişti, içeride kimse yoktu. Sanırım yaka kamerası ile çekmiş” dedi. Evli olduğu öğrenilen E.B.Ç, İzmir Narlıdere 4’de yakalandı.

“HOCAMA GÖSTERECEĞİM”

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda doktora ait ele geçirilen iki telefon ve üç hardiske el konuldu. Bu arada çekimlerin yapıldığı hastaneden konuya ilişkin "Personelimiz açığa alınmıştır. Hakkında idari ve kanuni soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı. Öte yandan 18 Aralık paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuldu.