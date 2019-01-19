Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilde tefecilik yaptıkları ileri sürülen zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.B., V.B., T.M. ve H.D’nin tutuklu yargılanmasına karar verilirken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tefecilik iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3’ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 7 zanlı ise adliye çıkartılmıştı.

