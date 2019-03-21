Alınan bilgiye göre, Avşa Adası açıklarında avlanan balıkçılar,  ağlarını çektiklerinde hamsi sürüsü içerisinde dev yılan balığıyla karşılaştı.

Yaklaşık 41 kilogram ağırlığında ve 3 metre boyunda olan yılan balığı,  Beylikdüzü Yaşam Vadisi Balıkçı Kenan Tesislerine getirildi. Burada sergilenen  balık, görenleri şaşırttı.

İşletme sahibi Kenan Balcı, vatandaşların yılan balığına büyük ilgi  gösterdiklerini belirterek, "Normal bir yılan balığı ortalama 50 cm boyunda.  Fakat bu yakalanan yılan balığı normalinden çok daha büyük. Marmara Denizi’nde  böyle dev yılan balığına ilk kez şahit olduk. Boyu 3 metre, ağırlığı da ortalama  41 kilo. Balığı gören vatandaşlarımız önce korkarak yaklaşıyorlar. Yılan balığı  olduğunu söylediğimiz zaman da oldukça şaşırıyorlar." diye konuştu.

Vatandaşların yılan balığıyla hatıra fotoğrafı çektiklerini dile  getiren Balcı, "İlk kez gördüklerini belirtiyorlar. Yılan balığının eti çok  lezzetlidir. Balığı üç gün sergiledikten sonra etini müşterilerimize ikram edip,  iskeletini mumyalayarak Türkiye’de tek olan Deniz Canlıları Müzesi’ne dahil  edeceğiz. Müzemizin şansına, çocuklarımızın şansına böyle bir sevimli canavar  ağlara takıldı. Müzemizde çok yılan balığı var ama bu büyüklükte ilk kez olacak."  ifadelerini kullandı.