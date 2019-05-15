Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ele geçirilen 500 milyon lira değerindeki 10 ton 500 kilo ağırlığındaki 6 bin 360 kalem uyuşturucunun imha işlemi yapıldı. Büyükçekmece’deki bir çimento fabrikasında gerçekleşen işlem, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında kurulan heyet başkanlığında gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’ndan birer yetkili ile İl Sağlık Müdürlüğünden bir tabip ve Toprak Mahsulleri Ofisinden katılan görevlilerden oluşan heyetin gözetimindeki işlem saat 09.30’da başladı.

ÇEVREYE ZARARI YOK

Çuvallar içerisinde imha edilecek uyuşturucular önce kayıt altına alındı. Daha sonra ise, çimento fabrikasının 2 bin derece ısı üreten fırına gönderildi. Yüksek ısıda gerçekleşen yanma sırasında oluşan gazın, fabrikanın üst düzey filtreleme sistemi sayesinde çevreye zarar vermediği belirtildi.

SAĞLIK VE EĞİTİM İÇİN AYRILIYOR

Yasa gereği İmha işlemi öncesinde “Afyon Sakızı” ve “Morfin” gibi narkotik maddelerin tıp alanında kullanılabilmesi amacıyla işlenmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi için ayrılabildiği belirtildi.

DEDEKTÖR KÖPEK EĞİTİMİ

Uyuşturucu maddelerin, “uyuşturucu madde arama köpek eğitimi ve bilimsel araştırmalarda kullanılmasına dair yönetmelik” gereğince ise imha işlemi esasında köpek başına 100 gram narkotik madde ve 20 adet uyuşturucu hap eğitim amaçlı olarak ayrılabiliyor.

Milliyet