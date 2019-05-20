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MSB:'Hakurk'ta terör örgütüne ait barınak ve sığınaklar imha edildi'
20.05.2019 - 09:54 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Etiketler : MSB,
625785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625785.aspx
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