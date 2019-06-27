Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu 33 
İstanbul: Parçalı bulutlu 31 
İzmir: Az bulutlu 38 
Adana: Az bulutlu ve açık 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
Samsun: Parçalı bulutlu 30 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 