Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu 30 
İstanbul: Az bulutlu 30 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Adana: Az bulutlu ve açık 35 
Bursa: Az bulutlu 33 
Antalya: Az bulutlu ve açık 33 
Samsun: Parçalı bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 