Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? (26 Temmuz 2019 hava durumu)
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
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