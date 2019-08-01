Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleşen çalışmalar neticesinde jandarma, Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi K.E. gözaltına alındı. Evde, narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada; 365 gram esrar ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.