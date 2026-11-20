Fransa’da yapılan araştırma, kronik yalnızlığın demans riskini yüzde 38 artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle uzun süreli yalnızlığın zihinsel sağlığı tehdit ettiğine dikkat çekti.

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Yaşlanma sürecinde zihinsel sağlığı etkileyen faktörler bilimsel araştırmalarla mercek altına alınmaya devam ediyor. Fransa’daki Bordeaux Üniversitesi araştırmacılarının 1988-2018 yıllarında 65 yaş üstü 3 bin 777 kişiyle yaptığı çalışmada, kronik yalnızlık yaşayanlarda demans (bunama) riskinin yüzde 38 arttığı belirlendi.

Demans gelişimi kronik yalnızlık grubunda yüzde 49, ara sıra yalnız kalanlarda yüzde 34, hiç yalnız olmayanlarda ise yüzde 33 oldu. Bordeaux Halk Sağlığı Merkezinden Karine Peres, “Çoğu insan hayatının bir döneminde yalnızlık yaşıyor ancak demans riskini artırabilecek olan, yalnızlığın kronik ve kalıcı hâle gelmesi” diyerek stres, bağışıklık, fiziksel azalma ve kötü beslenmenin kalp-damar ve diyabeti tetiklediğini aktardı. Başyazar Yvanna Simon ise politika yapıcıların yalnızlık algısını hesaba katması gerektiğini vurguladı. Bulgular “Aging & Mental Health” dergisinde yayımlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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