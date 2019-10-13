Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu düzen ve huzurunun devamlılığının sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile derneklerde oynatılması ve yasadışı bahis oyunlarının engellenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesi, aranan şahısların/araçların yakalanması maksadıyla; üç aşamalı olarak 195 ekip, 677 personel ve 4 dedektör köpeğin katılımı ile icra edilen uygulamada, 156 metruk bina, 152 park-bahçe, 375 umuma açık yer, 3 dernek kontrol edildi. 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 10 bin 854 şahıs sorgulandı. Sorgulamada 2) kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 76 şahıs yakalanırken, 14 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve yakalanan şahıslara 44 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlar sırasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 22 gram kubar esrar, 1 adet sigaramatik ele geçirildiği öğrenildi.