Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1950 yılında Ankara’da dünyaya gelen H. Oğuz Aydemir, başarılı bir eğitim hayatının ardından sanayiciliğe soyundu. Aydemir, işinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da çalışmalar yaptı. Oğuz Aydemir, 1975 yılında İstanbul’da bir antikacıya gitti. Sanayici, burada 1897 Türk-Yunan Harbi için bastırılan ipek mendili görünce mest oldu. Ardından ise mendil koleksiyonu tutkusu başladı. Aydemir’in bu hevesi yıllar geçtikçe büyüdü ve dünyanın en önemli ipek mendil koleksiyonuna dönüştü. Tarihe tanıklık etmiş mendiller, şimdi sanatseverlerle buluşacak. Koleksiyon Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından restore edilen Mersin’deki Tarsus Amerikan Koleji Sadık Paşa Konağı’nda sergilenecek. “Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri Sergisi” her gün 1-7 Kasım tarihlerinde 13.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden toplanarak bir araya getirilen, 50 mendilin yer alacağı sergide; ziyaretçiler, asırlar öncesinden günümüze gelen mendillere bakarken bir tarihe de şahitlik edecek.