Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 5, Başkale’de 18, Çatak’ta 7, Gevaş’ta 8, Gürpınar’da 12 ve Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van’da 51 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
22.02.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,
683144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683144.aspx
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