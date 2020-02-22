Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 5, Başkale’de 18, Çatak’ta 7, Gevaş’ta 8, Gürpınar’da 12 ve Tuşba ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.