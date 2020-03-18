Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası Habur Çayı taştı. Sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağıyı nedeni ile ilçe beyaza bürünürken, ilçede hayat durma noktasına geldi.
Beytüşşebap’ta kar yağışı
18.03.2020 - 10:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : Şırnak,
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