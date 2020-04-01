Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu hakkında çıkan hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlu Onur Taşçıoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Taşçıoğlu, “Şu an öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlundan açıklama
01.04.2020 - 16:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şu an öyle bir şey yok” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cemil Taşçıoğlu,Onur Taşçıoğlu,koronavirüs,Çapa Tıp Fakültesi,
693001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693001.aspx
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