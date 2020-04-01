Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu hakkında çıkan hayatını kaybettiği yönündeki iddialara oğlu Onur Taşçıoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Taşçıoğlu, “Şu an öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.