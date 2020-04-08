Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis’te 2 gündür gece saatlerinden itibaren başlayan sis sabahın ilk ışıkları ile birlikte yoğunlaşıyor. Yoğun sis nedeniyle kentteki görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düşerken adeta göz gözü görmüyor. Yoğun sis nedeniyle, sürücüler ise sis farlarını yakarak güçlükle ilerliyor. Sis, Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Elbeyli, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli ile Kilis-Polateli kara yollarında da etkili oluyor.

Dün öğleden sonra dağılan sisin bugün de öğle saatlerinde dağılmaya başlaması bekleniyor