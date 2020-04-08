Olay, Yeni Mahallesi 4028. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 GP 692 plakalı tırını park eden Hüseyin Güngör, sabah kalktığında aracının çalışmadığını gördü. Tırın motor kaputunu açan Güngör, akünün yerinden söküldüğünü görünce durumu emniyete bildirdi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
Park halindeki tırın aküsünü çaldılar
08.04.2020 - 15:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın aküsü yerinden sökülerek çalındı.
Etiketler : Mersin,
694878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694878.aspx
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