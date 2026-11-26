2 gün önce Muğla’da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Gökova fayına dikkat çeken Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, mini deprem fırtınasında deprem sayısının 174'e ulaştığını belirtti. Demirtaş “Doğu parçasında muhtemel M>6.5 deprem riski dikkate alınmalı” diyerek uyardı. Demiştaş, Gökova fay zonunun deprem tekrarlanma aralığının 2-3 bin yıl aralığında olduğunu da hatırlattı.

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Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Gökova fayını işaret ederek uyardı. Gökova fay zonunun 8-10 km uzunluktaki kısa bir kırık üzerinde olduğunu belirten Demirtaş, Muğla’da meydana gelen bazı depremleri hatırlattı. Demirtaş “Mini deprem fırtınasında deprem sayısı 174'e ulaştı” dedi.

Gökova fay zonunun doğu parçasında sismik bir boşluk olduğunu vurgulayan Bektaş “Doğu parçasının M>6.5 deprem üretme potansiyeli yüksek olan bir sismik boşluk olduğu unutulmamalıdır” diyerek uyardı.

“HAZIRLIK EVRESİ DEPREMLERİ OLABİLİR”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, şu ifadelere yer verdi:

24-25 Kasım 2026 mini deprem fırtınasını oluşturan sığ derinlikli minik depremler İkizköy-Sekkeköy-Bağdamları arasında 5 km yarıçaplı dairesel bir alanda yoğunlaştığı görülüyor. Bu mini deprem fırtınası 1-Hidrotermal (magmatik) kökenli ya da 2017 yılından itibaren son 9 yıldır olan 3.5-5.5 aralığındaki depremler ile birlikte geniş zaman penceresinden değerlendirildiğinde, Gökova fay zonunun doğu parçası (sismik boşluk) hazırlık evresi depremleri olabilir.

Demirtaş, bu mini deprem fırtınasının zaman içerisindeki seyrinin izlenmesi gerektiğini belirtti.

Demirtaş “Gökova fay zonunun deprem tekrarlanma aralığı 2-3 bin yıl aralığında olup, en son M>6.5 depremin ne zaman olduğu bilinmemesine karşın, son 9 yıldır 3.5-5.5 aralığında birçok hazırlık evresi depremleri olması nedeniyle, doğu parçasında muhtemel M>6.5 deprem riski dikkate alınmalıdır” dedi.

MİLAS’TA 4.6’LIK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Kasım’da merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde​​​​​​​ meydana geldiği belirlendi. Muğla Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı ifade edildi.

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