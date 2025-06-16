70 kilo ama yaptığı hayret ettiriyor! Bir oturuşta 15 lahmacun yiyebiliyor... "Midemin bir garipliği var"

Elazığ'da 70 kilo ağırlığında olan 18 yaşındaki Veysel Güler, iştahıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 15 lahmacunu tek başına yiyebilen, yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele eden Güler, "Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor." dedi.

Elazığ'da yaşayan Veysel Güler, yemek yeme konusundaki iştahıyla hem ailesini hem çevresindekileri hayrete düşürüyor.

70 kilo ağırlığında olan Güler, bir oturuşta 15 tane lahmacun yiyebilirken, yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor.

Yemek yemenin kendisi için bir hobiye dönüştüğünü söyleyen Güler, yemek yedikçe daha da acıktığını ifade etti.

"MİDEMİN BİR GARİPLİĞİ VAR"

Güler, "70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum. İştahım geldikçe geliyor. Ben de yiyorum. Bu şekilde yemek yediğimi görenler benimle yarışmaya giriyorlar. 110 kilogram ağırlığındaki adamlarla yemek yarışı yapıyoruz. Çevredekiler dahil herkes şaşırıyor. Örneğin, evde tavuk veya pasta yapıldığı zaman bir tane aileye yapılır, bir tane de bana yapılır. Bizim evde yemek piştiği zaman iki aileye pişiyormuş gibi oluyor" dedi.