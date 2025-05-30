70 yaşında ters köşe! Dede sigaraya noktayı koydu: Bu iş kötüye gidiyor

Dünyada 1.3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor. Doktor Gündüz, tütünün zararlarına değinirken 70 yaşındaki hastası Hüseyin Vatansever, "70 yaşında tamamen bıraktım ama öncesinde birkaç kez ara vermiştim. Sonunda dedim ki: ‘Bu iş kötüye gidiyor" ifadeleriyle gençlerin bırakması için tavsiyelerde bulundu.

Dünya Sağlık örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor. Uzman doktor Gazi Gündüz, tütün kullananların büyük bölümünün düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını söyledi.

Tütünün zararlarına değinen Gündüz, özellikle gebelerde ve çocuklarda pasif maruziyetin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Erken doğum, gelişme geriliği, solunum yolu hastalıkları ve astım gibi sorunlar tütün dumanına maruz kalma sonucu gelişebilir" ifadelerini kullandı.

YILLIK ZARAR 14 TRİLYON

Tütüne bağlı en sık görülen hastalıkların başında kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları ve çeşitli kanserler geldiğini belirten Gündüz, tütün üretiminin de tarım arazilerine ve su kaynaklarına zarar vererek gıda krizine neden olabileceğini anlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre tütünün dünya ekonomisine yıllık zararı 1.4 trilyon doları buluyor" dedi.

70 YAŞINDA SİGARAYI BIRAKTI

Uzun yıllar tütün ürünü kullandıktan sonra bırakma kararı alan ve şu anda hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Hüseyin Vatansever ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İnsan bazen arkadaş kurbanı oluyor. ‘İçmiyorsun, hadi bir tane’ dediler. Eskiden içmezdim ama sonra başladım. Şimdi onlar da pişman olacak. Bu yüzden kesinlikle başlamasınlar, yol yakınken bıraksınlar.

Ben 70 yaşında tamamen bıraktım ama öncesinde birkaç kez ara vermiştim. Sonunda dedim ki: ‘Bu iş kötüye gidiyor.’ Çünkü insan fark ediyor, sağlığı elden gidiyor. Gençler, sakın aldanmayın. Bu yola hiç girmeyin. Sağlığınızı sigaraya teslim etmeyin."