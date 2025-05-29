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Fransa'da sigara içenleri üzecek haber! Açık alanlarda da içilemeyecek..

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransa&#039;da sigara içenleri üzecek haber! Açık alanlarda da içilemeyecek..
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da sigara içenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin 1 Temmuz'dan itibaren sigara yasağının hangi dış mekanlarda geçerli olacağına dair bilgi verdi.

Fransa'da sigara içenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Fransız Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren sigara yasağının hangi dış mekanlarda geçerli olacağına dair bilgi verdi.

Fransa'da sigara içenleri üzecek haber! Açık alanlarda da içilemeyecek.. - 1. Resim

ÇOCUKLARIN OLDUĞU AÇIK ALANLARDA İÇİLMEYECEK

Bu tarihten itibaren çocukların bulunduğu park, bahçe, plaj, otobüs durağı, okul çevresi gibi dış mekanlarda sigara içmeye yasak getirileceğini vurgulayan Vautrin, yasağa uymayanlara 135 avro para cezası verilebileceğine dikkati çekti.

Vautrin, "Çocukların olduğu yerde, sigara yok olmalı" diyerek, sigara içme özgürlüğünün çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı noktada sona erdiğini vurguladı.

Çıkacak olan kararnamede bu yasağın okul çevresinde nasıl uygulanacağının belirtileceğini kaydeden Vautrin, öğrencilerin okulların önünde sigara içmesini engellemek adına bu yasağın ortaokul ve liselerin çevresinde de uygulanacağını söyledi.

Ulusal basın, söz konusu yasaktan kafe bahçelerinin muaf tutulacağını ve elektronik sigara kullanımına yasak getirilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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