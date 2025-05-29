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Bingöl'de şiddetli deprem! Halk paniğe kapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bingöl&#039;de şiddetli deprem! Halk paniğe kapıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Bingöl'ün Kiğı köyü merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin olarak valilikten açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan verilere göre, Bingöl merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl'de şiddetli deprem! Halk paniğe kapıldı - 1. Resim

BİNGÖL VALİSİ AHMET HAMDİ USTA'DAN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, söz konusu deprem sonrası bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Usta, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Geçmiş olsun Kiğı, 

29.05.2925 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3  büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce  Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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