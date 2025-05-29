Bingöl'de şiddetli deprem! Halk paniğe kapıldı

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan verilere göre, Bingöl merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, söz konusu deprem sonrası bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bingöl'den sonra Adana'da da son dakika bir deprem oldu

Usta, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Geçmiş olsun Kiğı,

29.05.2925 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir.