Bingöl'de şiddetli deprem! Halk paniğe kapıldı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Bingöl'ün Kiğı köyü merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin olarak valilikten açıklama yapıldı.
Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan verilere göre, Bingöl merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
BİNGÖL VALİSİ AHMET HAMDİ USTA'DAN AÇIKLAMA
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, söz konusu deprem sonrası bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Usta, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Geçmiş olsun Kiğı,
29.05.2925 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş