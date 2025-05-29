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Bingöl'den sonra Adana'da da son dakika bir deprem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bingöl&#039;den sonra Adana&#039;da da son dakika bir deprem oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin saat 23:32'de yaşandığı belirtildi.

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem oldu.

AFAD'dan alınan verilere göre deprem saat 23:32'de yaşandı.

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Depremin yerin 10.33 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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