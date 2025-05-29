Bingöl'den sonra Adana'da da son dakika bir deprem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2025 20:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 20:47 - Güncelleme:

AFAD, Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin saat 23:32'de yaşandığı belirtildi.

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem oldu. AFAD'dan alınan verilere göre deprem saat 23:32'de yaşandı. Depremin yerin 10.33 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi. İlgili Haber Bingöl'de şiddetli deprem! Halk paniğe kapıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru