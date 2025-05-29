Bingöl'den sonra Adana'da da son dakika bir deprem oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AFAD, Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin saat 23:32'de yaşandığı belirtildi.
Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem oldu.
AFAD'dan alınan verilere göre deprem saat 23:32'de yaşandı.
Depremin yerin 10.33 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru