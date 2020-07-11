Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı.
Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.
Şanlıurfa'da 120 ev karantinaya alındı
11.07.2020 - 03:10 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı.
Etiketler : şanlıurfa,şanlıurfa karantina,koronavirüs,
717187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717187.aspx
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