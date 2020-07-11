Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Süleler Mahallesi'nde Covid-19 vakaları görülmesi üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle bugün karantinaya alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde pozitif çıkan vakalar Balıkesir'deki hastanelerde kontrol alınacak. Öte yandan jandarma mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Mahalleyi karantinaya aldılar
11.07.2020 - 13:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dursunbey Süleler Mahallesi'nde çok sayıda Covid-19 vakasının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Etiketler : karantina,
717270 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717270.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER