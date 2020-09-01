Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsunlu 33 yaşındaki Halil İbrahim Keleş ile Siirtli resim öğretmeni 24 yaşındaki Ayşe Şeker, dünyaevine girdi. Gelin arabasını otomobil yerine çekme karavandan yapan çift, Samsun'da şehir turu attı. Şehirde ilginç düğün arabasını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Çekme karavanla tabiatta birçok defa kamp yaptığını söyleyen Keleş “Otomobilde başkaları da olacağı için virüs bulaşma riski vardı. Eşime konuyu açtığımda bana hak verdi. Böylelikle çekme karavanı gelin aracı yaptık” dedi. Ayşe Şeker, karavanın daha konforlu olduğunu belirterek farklı bir düğün yapmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.