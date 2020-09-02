Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık ekipleri, kısa sürede köye ulaştı. Ekipler, hastanın ikamet ettiği eve yol olmayınca ambulansı park ederek eve gitti. Evde hastaya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekibinden ambulans şoförü Mahsum Yaman, hastayı sırtına alarak iki kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar götürdü. Ambulans şoförünün bu hareketi, hastanın yakınları ve çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekrem Aktaş BATMAN İHA