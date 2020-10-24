Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 14:30 sıralarında Kadılar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan orman yanını devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 3 helikopter, çak sayıda belediye itfaiye aracının müdahale ettiği ve çevresi arazözler tarafından abluka altına alınan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.