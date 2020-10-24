Saat 14:30 sıralarında Kadılar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan orman yanını devam ediyor.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 3 helikopter, çak sayıda belediye itfaiye aracının müdahale ettiği ve çevresi arazözler tarafından abluka altına alınan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Manavgat'ta orman yangını
24.10.2020 - 16:53 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını söndürülmeye çalışıyor.
Saat 14:30 sıralarında Kadılar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan orman yanını devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Manavgat,
741434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741434.aspx
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