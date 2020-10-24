Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 yaşındaki Gaziantepli Soner Bozaslan adlı vatandaş, 6 yılda 150 defa iş değiştirdi.

İnternetten ve gazetelerden sürekli iş arayan Bozaslan girdiği her işten ise bir şekilde kovuldu. Kimi zaman işi, ortamı ve çalışma koşullarını beğenmeyen Bozaslan, kimi zaman ise iş verenlerin performasını beğenmemesi yada yaşadığı bazı şanssız olaylar sonucunda kovuldu.

Bu kadar fazla iş değiştirmesinin nedenini 100 Numaralı Adam filmindeki Kemal Sunal'ın film sahnesinde söylediği gibi açıklayan Soner Bozaslan, "Misal bir iş yerine girdiğimde ortamı beğenmiyorum. Beğenmediğimde de 2 gün çalışıyorum, geri çıkıyorum. Bazen 1 gün çalışıyorum, çıkıyorum. En uzun 1 hafta sürüyor. 1 hafta çalışıyorum, çıkıyorum. Tarzım değil. Kemal Sunal’ın filmleri hakkında komedi, şaka filan derler ama Kemal Sunal’ın filmlerinin hepsi hayatta olan şeyler. Kemal abimizin de dediği gibi iş dediğimiz zaman işe sürekli girer, çıkarım. Niye girip, çıkarım çünkü onlar beni çıkartıyor” ifadelerini kullandı.

KARISINI ALDATAN PATRONUNU ELE VERDİ

Geçen yıl emlak sektöründeki işinden kovulduğunu belirten Soner Bozaslan, bu işten kovulma nedenini ise karısını aldatan patronunu ele vermesinden kaynaklandığını kaydetti. Emlak işinden kovulması ile ilgili anısını anlatan Bozaslan, “Geçen sene emlak sektöründe çalışıyordum. İşe girmemle çıkmam bir oldu. Hiçbir şey anlayamadım. Patronumun eşi sabah saatlerinde iş yerine geldi. Patronumun eşi ‘ustan nerede’ dedi. Ben de 'şuraya filan gitti' dedim. Daha sonra bana ‘gece kamerasını açabilir miyiz?’ dedi. Tamam, yenge açayım dedim. Kamerayı açtığımızda ustamın akşam ne yaptığını gördük. Daha sonra sabah işe geldim, ustam da beni kovdu” diye konuştu.