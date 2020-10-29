Türkler Mahallesi'nde bulunan bir otele eşiyle tatile gelen Alman Hubner Grafe (38), sabah saatlerinde eşi tarafından odada hareketsiz halde yatarken bulundu. Eşinin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine, otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Grafe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Alman turistin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alman turist, otel odasında ölü bulundu
29.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesine tatile gelen 38 yaşındaki Almanya uyruklu erkek turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Etiketler : alman,turist,otel,
742563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742563.aspx
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