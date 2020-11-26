Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pelda Aytaş, embriyodan cenine, erişkinden yaşlıya, öldürülen tüm kadınların, rakamsal verilerini çıkarıp isimlerini nakışla sembolize eden ‘Anıtnakış’ adlı bir çalışma yaptı. Aytaş, 7 Şubat 2020’de başlanan çalışmasında, 2013 yılına kadar öldürülen kadınların isimlerini yazacağını belirtti. Aytaş, dijital bir platform olan Anıt sayaçtan etkilenerek çalışmayı başlattığını ifade etti. Aytaş "Dijital bir platform olan anıtsayaç, nakış sanatına dö-nüştürülür, burada öldürülen kadınların anısına. İsimler yan yana getirilerek bir anıt oluşturulur ve bu anıtla bir bellek oluşturulmaya çalışılıyor. Amacım; öldürülen kadınların isimlerini anmak, sayıların isimlere dönüşmesini sağlamaktı. 7 Şubat 2020’den geriye doğru yazılıyor isimler. 2019, 2018 diye devam ediyor. Hâlâ devam ettiğim bir çalışma. Ben isimleri saymadım yaparken, sayılmasını da istemiyorum. Çünkü istatistik verilerle sınırlı kalabiliyor, buradaki kadınların hayatları, isimleri, o yüzden" diye konuştu.