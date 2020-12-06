Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova'da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış, S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi, husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış, iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış ve bir araç kundaklanmıstı. Olayı gerçekleştiren Ü.B'nin yakalanması için polis operasyon düzenledi. İkamet ettiği adrese giden emniyet güçleri Ü.B'yi gözaltına aldığı sırada çıkan arbede iki polis memuru yaralandı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde ikamet eden Ü.B'nin gözaltına alınması esnasında yakınları polise karşı direndi, çıkan olaylarda bir polis aracı camları kırılarak hasar gördü, 2 polis yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı. Yaralı polisler Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı polislerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis şüpheli Ü.B ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı.