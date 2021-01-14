Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’de beklenen kar yağışlarının Cuma günü öğle saatlerine kadar; Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji'den Çanakkale için kar uyarısı
14.01.2021 - 18:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’ye yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.
Etiketler : çanakkale,kar,haberler,
759981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759981.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER