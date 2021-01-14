Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’de beklenen kar yağışlarının Cuma günü öğle saatlerine kadar; Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.