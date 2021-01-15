Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 20.20'de ve 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 17,5 kilometre olarak ölçüldü.