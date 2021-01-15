Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 20.20'de ve 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 17,5 kilometre olarak ölçüldü.