Şenoba ve Hilal Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, engelli çocukları evlerinde ziyaret etti. Jandarma ekipleri, ziyaretleri sırasında üzerinde Türk bayrağı ve çocukların isimlerinin yazıldığı pastayı kendilerine hediye etti. Ziyaret edilen 21 yaşındaki Mehmet, 6 yaşındaki Rojin ve 6 yaşındaki Baran, Mehmetçiği karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Engelli gençlerin yakınları, ziyaretlerinden dolayı Mehmetçiğe teşekkür etti.
Mehmetçik'ten duygulandıran ziyaret
17.01.2021 - 13:58 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, engelli çocukları ziyaret ederek üzerinde Türk bayrağı motifi ile isimlerinin yazılı olduğu pasta hediye etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmetçik'ten duygulandıran ziyaret,
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