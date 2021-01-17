Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenoba ve Hilal Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, engelli çocukları evlerinde ziyaret etti. Jandarma ekipleri, ziyaretleri sırasında üzerinde Türk bayrağı ve çocukların isimlerinin yazıldığı pastayı kendilerine hediye etti. Ziyaret edilen 21 yaşındaki Mehmet, 6 yaşındaki Rojin ve 6 yaşındaki Baran, Mehmetçiği karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Engelli gençlerin yakınları, ziyaretlerinden dolayı Mehmetçiğe teşekkür etti.