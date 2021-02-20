Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U. slaj yem dağıtma makinesine düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz gencin cesedini AFAD ekipler çıkardı. 17 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.