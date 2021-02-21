Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak üç gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerdek çocuklar için eğlence oldu. Karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, aileleriyle beraber dışarıda oynadı. Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye atan trafik polisleri de çocukların kar sevincine ortak oldu. Çocuklar ile polisler arasında oynanan karşılıklı kartopu savaşı renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar tarafından yoğun kartoplarının hedefi olan polisler "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı. Kısıtlama gününde çocuklar ve polislerin kartopu savaşında çekilen görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda sosyal medya haspaların da paylaşım rekoru kırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımd, "Çocuklara karşı tabii ki kaybettik" ifadelerine yer verildi.