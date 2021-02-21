Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Emniyetteki işlemleri devam eden 13 zanlının ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Gelen ihbar ve şikâyetler üzerine Ağrı merkezli 3 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda senet ve silah ele geçirilmişti.
Ağrı merkezli üç ilde tefecilere operasyon: 5 kişi tutuklandı, 13 kişi gözaltında
21.02.2021 - 20:18 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.
Etiketler : tefeci,istanbul,denizli,ağrı,
769427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769427.aspx
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