Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Ağrı, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Emniyetteki işlemleri devam eden 13 zanlının ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Gelen ihbar ve şikâyetler üzerine Ağrı merkezli 3 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda senet ve silah ele geçirilmişti.