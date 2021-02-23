Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Saray İlçesi Çukuryurt Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Saray’dan Ergene İlçesi istikametine seyreden Fikri Z. idaresindeki hafriyat kamyonu gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yoldan çıkan kamyonun olay yerine gelen vinç vasıtasıyla çıkarılmasını meraklı vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak meraklı gözlerle hem izledi, hem de telefonlarından canlı olarak paylaştı. Hafriyat kamyonunun vinç tarafından çekilerek olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik olağan seyrine dönerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.