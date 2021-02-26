Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'deki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
26.02.2021 - 20:22 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : bursa,yangın,haberler,
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