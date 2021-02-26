Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'deki tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.