Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yaşına rağmen bugüne kadar hiçbir hastalığı olmayan Çıtlakoğlu, 10 gün önce rahatsızlandı ve Covid testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. 6 gün serviste kaldıktan sonra hastalığı yenerek iyileşen Fatma nine, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



250 den fazla torunu bulunan Fatma Çıtlakoğlu, bugün Giresun merkez Akköy’de toprağa verildi.



Çıtlakoğlu’nun torunlarından Erman Çıtlakoğlu, “6 gün Covid servisinde sağlıklı bir şekilde tedavisini sürdürdü, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Maalesef ki bu amansız hastalığa babaannemiz yenik düştü. Hayatını kaybetti“ dedi.