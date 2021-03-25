Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 29-29 Mart tarihleri arasında, tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak’ta zirai don hadisesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.