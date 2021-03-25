Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 29-29 Mart tarihleri arasında, tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak’ta zirai don hadisesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı
25.03.2021 - 20:27 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için zirai don uyarısında bulundu.
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777406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777406.aspx
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