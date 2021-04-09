Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunda bir sunum yapan Birpınar şunları söyledi: Mesela bu sene Karadeniz Bölgesi’nde hamsi balığının fiyatı 50 liraya çıktı, seneye 100 liraya ulaşabilir. Neden? Çünkü Karadeniz ısınıyor ve hamsiler de soğuk bölgelere Rusya’ya ve Ukrayna’ya gidiyor. Bizim balıkçımız da elleri boş dönüyor. Muğla Dalyan’da bir kaplumbağanın üzerine çip taktık. 10 bin kilometre boyunca canlı yayında izliyoruz. Adriyatik sınırlarına ulaştı. Sıcak deniz canlısı olan bu tür hiçbir zaman Adriyatik Denizi’ne gitmemişti. Kızıldeniz'de görmeye alışık olduğumuz bu türler Akdeniz'de çoğalıyor. Birçok balık türünü yok etmeye, yemeye, sistematiği bozmaya başladı.